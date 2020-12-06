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Дважды за сутки спасатели помогали застрявшим в батареях детям

06.12.2020 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Дважды за минувшую субботу спасатели выезжали на помощь детям, которые застряли в батареях отопления, подробности рассказали в МЧС Беларуси.

В начале одиннадцатого утра в субботу спасатели Лельчицкого подразделения МЧС получили сообщение о том, что в батарее застряла рука пятилетнего мальчика и достать ее сам он не может. С помощью специального инструмента спасатели слегка отжали радиатор и помогли малышу достать руку из радиатора, медицинская помощь ребенку не понадобилась.

Во второй половине этого же дня аналогичное происшествие случилось в Витебске: там четырехлетний мальчик засунул в чугунный радиатор ногу. Батаеря была горячая, ребенок мог получить ожог, однако все закончилось благополучно, спасатели помогли достать ногу, ребенок не пострадал.

 
Теги: Витебск
 
 
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В начале одиннадцатого утра в субботу спасатели Лельчицкого подразделения МЧС получили сообщение о том, что в батарее застряла рука пятилетнего мальчика.
 
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