Дважды за сутки спасатели помогали застрявшим в батареях детям

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дважды за минувшую субботу спасатели выезжали на помощь детям, которые застряли в батареях отопления, подробности рассказали в МЧС Беларуси.

В начале одиннадцатого утра в субботу спасатели Лельчицкого подразделения МЧС получили сообщение о том, что в батарее застряла рука пятилетнего мальчика и достать ее сам он не может. С помощью специального инструмента спасатели слегка отжали радиатор и помогли малышу достать руку из радиатора, медицинская помощь ребенку не понадобилась.

Во второй половине этого же дня аналогичное происшествие случилось в Витебске: там четырехлетний мальчик засунул в чугунный радиатор ногу. Батаеря была горячая, ребенок мог получить ожог, однако все закончилось благополучно, спасатели помогли достать ногу, ребенок не пострадал.