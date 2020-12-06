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Светлана Тихановская: Победа неизбежна

06.12.2020 11:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поддержала участников очередного воскресного протеста в Беларуси, который состоится 6 декабря.

Об этом Светлана Тихановская написала в своем Telegram-канале.

Напомним, что сегодня 6 декабря в Минске, а также в иных городах Беларуси анонсировано очередное протестное дворовое мероприятие «Марш воли». Естественно, акция не санкционирована местными властями.  

«Беларусь протестует уже пятый месяц. За это время протест стал частью нашей жизни, такой же неотъемлемой, как работа или время с семьей. И так будет до нашей победы. Но, что еще важнее - так будет и после нее ", - заявила Тихановська.

По ее словам, победа неизбежна - "режим прекратит свое существование".

"Каждый знает, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. И мы с вами отдали огромное количество усилий, чтобы эта строка в Конституции конце концов стала правдой. Поэтому я поддержу всех, кто завтра выйдет в свой двор, район и город. Каждый марш - это напоминание о том, что белорусы не сдадутся ", - подчеркнула Светлана Тихановская.

 
Теги: Минск
 
 
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поддержала участников очередного воскресного протеста в Беларуси, который состоится 6 декабря.
 
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