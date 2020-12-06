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Каменная Горка приветствует участников воскресного Марша
Источник материала: Хартия'97
Каменная Горка приветствует участников воскресного Марша
Столичный микрорайон начинает день с национальной символикой.
Минский микрорайон Каменная Горка начинает утро с национальной символикой, подбадривая участников сегодняшнего Марша.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Столичный микрорайон начинает день с национальной символикой.
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