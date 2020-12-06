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Новогрудок вышел на воскресный Марш
Источник материала: Хартия'97
Новогрудок вышел на воскресный Марш
Жители первой столицы ВКЛ пожелали удачного дня всем белорусам.
Древний белорусский Новогрудок первым вышел на воскресный Марш, сообщает телеграм-канал
«Доброе утро свободным белорусам, удачного дня без задержаний», - пожелали жители первой столицы ВКЛ.
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Жители первой столицы ВКЛ пожелали удачного дня всем белорусам.
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