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В Ростове-на-Дону бушует масштабный пожар

06.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Ростове-на-Дону бушует масштабный пожар

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  • 6.12.2020, 10:33
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В Ростове-на-Дону бушует масштабный пожар

Первым загорелся павильон с пиротехникой.

На рынке «Классик» в российском Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Пожар в двухэтажном здании начался около 6:30 утра, сначала на площади 200 квадратных метров, но затем пламя стало быстро распространяться, сообщает ВВС.


Площадь пожара по состоянию на 8 часов утра по московскому времени составила 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. К 9:00 площадь возгорания выросла до 3 тысяч кв. метров.

Пожару присвоен повышенный, четвертый (из пяти) ранг сложности. К тушению привлечены 144 человека и 44 единицы техники, сообщает МЧС.

О пострадавших информации пока нет.

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Первым загорелся павильон с пиротехникой.
 
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