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160 сердец: Велозавод провел акцию солидарности
Источник материала: Хартия'97
160 сердец: Велозавод провел акцию солидарности
Жители минского микрорайона напомнили, за кого мы боремся.
Минский район Велозавод провел акцию солидарности: жители района развесили 160 сердец с именами узников режима.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Жители минского микрорайона напомнили, за кого мы боремся.
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