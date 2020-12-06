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160 сердец: Велозавод провел акцию солидарности

06.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

160 сердец: Велозавод провел акцию солидарности

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  • 6.12.2020, 10:24
  • 1,554
160 сердец: Велозавод провел акцию солидарности
Иллюстрационное фото: «Наша Ніва»

Жители минского микрорайона напомнили, за кого мы боремся.

Минский район Велозавод провел акцию солидарности: жители района развесили 160 сердец с именами узников режима.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!».



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Жители минского микрорайона напомнили, за кого мы боремся.
 
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