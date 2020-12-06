Источник материала: Хартия'97

Люди, которые творят историю 1 6.12.2020, 10:20

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Фото: tut.by

Они с нами и вокруг нас.

Белорусская художник-иллюстратор Анна Редько уже несколько месяцев рисует протесты против режима Лукашенко и все то, что произошло в нашей стране после президентских выборов 9 августа. На ее картинах – Герой Беларуси Роман Бондаренко и лидеры народных протестов, пишет "Настоящее время" .

— Как вы начали рисовать протесты в Беларуси?

— Я вообще не интересовалась даже политикой до 9 августа и не реагировала ни на какие политические события. Рисовала только то, что мне нравится, по работе.

Но после 9 августа у нас отключили интернет на три дня. 13-го числа в 6 утра интернет включили, и тогда просто полилась вся эта вся лавина информации, обрушилась на людей. Даже те, кто не участвовал в протестных маршах, все эти три дня перезванивались с друзьями, пытались узнать, как у кого дела, кто жив, кто дошел домой. Было сильное психологическое давление. И потом, когда ты видишь уже в телеграм-каналах сцены насилия, избиения людей, ты не можешь поверить, что это вообще существует. Все это очень сильно переворачивает весь твой мир.

У меня тогда началась депрессия, потому что на третий день я уже поняла, что у меня не выдерживает психика на все это смотреть. Мне хотелось что-то нарисовать, как-то выразиться, но перед глазами стояли только сцены насилия, и мне не хотелось преумножать еще и своими работами это насилие.

Только на седьмой день после этих событий я поняла, что я уже не могу в себе это держать, все эти мысли. И нарисовала работу "Молитесь за Беларусь". Потому что не было понятно вообще, что делать, оставалось только молиться. Я нарисовала "Молитесь за Беларусь", и мне реально полегчало. Это произвело на меня терапевтическое воздействие. После этого я поняла, что это моя психологическая помощь – рисовать.

— Вы рисуете своих знакомых, но также и обычных участников протестов?

— Вот вышли пенсионеры на "Марш мудрости". Наверное, это очень редкое событие, когда такой достаточно консервативный пласт населения, как пенсионеры, решили выходить и показывать, что они недовольны . Я нарисовала обнимающихся бабушку и дедушку: они с флагом, бабушка напекла пирожков. Это была реальная бабушка, которая напекла пирожков студентам.

Я ограничила цветовую гамму: у меня в рисунках используются белый, красный и бирюзовый. Например, если надо было рисовать какую-то растительность, я принципиально решила не брать для этого зеленый, чтобы не было ассоциации красного с зеленым (как на лукашенковском флаге – НВ).

Классно, что сейчас мы возвращаемся к своим корням, и это выражается в том числе в символике, даже просто с дизайнерской точки зрения. Например, в дизайне два цвета максимальной контрастности – это желтый и черный. На втором месте – это красный и белый. То есть это идеальные флаги для дизайна.

Я рисую тех людей, которые несут какой-то героический посыл для людей, как-то вдохновляют.

Я даже нарисовала такую брестскую Нину Багинскую – Елену Гнаук. Ее тоже никто не знает, но для меня она символ мужества, стойкости. Для меня это те люди, которые в данный момент совершают историю. История же делается не столько массами, сколько личностями. Мне хочется запечатлеть именно эти личности и их поступки.

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