|
В Минске из-за короткого замыкания горела квартира
Источник материала: Навiны
Вечером 5 декабря спасатели ликвидировали возгорание в одной из квартир в Центральном районе.
По сообщению МЧС, в результате происшествия было повреждено имущество, закопчена комната.
Предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание электроудлинителя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 5 декабря спасатели ликвидировали возгорание в одной из квартир в Центральном районе. По сообщению МЧС, в результате происшествия было повреждено...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)