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Лукашенко — президенту Финляндии: Приглашаю к совместной работе в целях сохранения существующих контактов

06.12.2020 11:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко поздравил президента Финляндской Республики Саули Ниинисте с Днем независимости.

Лукашенко — президенту Финляндии: Приглашаю к совместной работе в целях сохранения существующих контактов
Источник: utu.fi

«К этому празднику, проникнутому чувством глубокого патриотизма, финны прошли долгий сложный путь. Сегодняшнее поколение может гордиться достижениями своих предков, которые создали современную красивую страну», — говорится в поздравлении.

«За последние годы Минск и Хельсинки открыли много дополнительных возможностей в разных отраслях: лесной промышленности, охране окружающей среды и зеленых технологиях, — отметил Лукашенко. — Приглашаю к совместной работе в целях сохранения существующих контактов на уровне правительственных структур, деловых кругов, предприятий и местных властей».

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко поздравил президента Финляндской Республики Саули Ниинисте с Днем независимости.
 
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