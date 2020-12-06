|
На М1 возле Бреста Toyota попала под большегруз
Источник материала: Onliner
Помощь спасателей понадобилась водителю автомобиля Toyota 4Runner на трассе М1. В результате столкновения с седельным тягачом DAF он оказался зажат внутри салона. Авария случилась сегодня ночью возле деревни Клейники, что рядом с Брестом.
«В легковом автомобиле оказался зажат водитель, в салоне он находился один. Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали его из транспортного средства. Мужчина с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Водитель тягача не пострадал», —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помощь спасателей понадобилась водителю автомобиля Toyota 4Runner на трассе М1. В результате столкновения с седельным тягачом DAF он оказался зажат внутри салона. Авария...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)