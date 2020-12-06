На М1 возле Бреста Toyota попала под большегруз

Источник материала: Onliner

Помощь спасателей понадобилась водителю автомобиля Toyota 4Runner на трассе М1. В результате столкновения с седельным тягачом DAF он оказался зажат внутри салона. Авария случилась сегодня ночью возле деревни Клейники, что рядом с Брестом.

«В легковом автомобиле оказался зажат водитель, в салоне он находился один. Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали его из транспортного средства. Мужчина с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Водитель тягача не пострадал», — уточнили в МЧС.







