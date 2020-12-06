ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На М1 возле Бреста Toyota попала под большегруз

06.12.2020 11:27 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Помощь спасателей понадобилась водителю автомобиля Toyota 4Runner на трассе М1. В результате столкновения с седельным тягачом DAF он оказался зажат внутри салона. Авария случилась сегодня ночью возле деревни Клейники, что рядом с Брестом.

«В легковом автомобиле оказался зажат водитель, в салоне он находился один. Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали его из транспортного средства. Мужчина с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Водитель тягача не пострадал»,уточнили в МЧС.

На М1 возле Бреста Toyota попала под большегруз
На М1 возле Бреста Toyota попала под большегруз

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помощь спасателей понадобилась водителю автомобиля Toyota 4Runner на трассе М1. В результате столкновения с седельным тягачом DAF он оказался зажат внутри салона. Авария...
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Тихановская: Победа неизбежна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика