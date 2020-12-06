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Житель Молодечненского района призывал к насилию над силовиками: мужчина задержан

06.12.2020 11:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Житель Молодечненского района призывал к насилию над силовиками: мужчина задержан

Милиция задержала жителя Молодечненского района – мужчина призывал к насилию над силовиками, сообщили БЕЛТА в МВД.

Мужчина признан подозреваемым по уголовным делам, возбужденным ранее по ст.293 и ст.342 УК Беларуси. Ранее он был судим за хулиганство. Мужчина не работает. 

ФОТО: БЕЛТА


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Милиция задержала жителя Молодечненского района – мужчина призывал к насилию над силовиками, сообщили БЕЛТА в МВД. Мужчина признан подозреваемым по уголовным...
 
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