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Овца зашла в британский отель. Ей там удивились (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В отель Premier Inn в Уэльсе зашла погостить овца. Мужчина, снимавший на видео убранство, очень удивился необычной гостьи. Ролик опубликован на странице Premier Inn в Facebook.
На видео животное стоит в коридоре гостиницы, как будто в ожидании лифта. Дело в том, что отель расположен рядом с пастбищем, откуда и сбежала овца. Чуть позже любопытную гостью вернули хозяину.
Фото: zastavki.com
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В отель Premier Inn в Уэльсе зашла погостить овца. Мужчина, снимавший на видео убранство, очень удивился необычной гостьи. Ролик опубликован на странице Premier Inn в Facebook. На...
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