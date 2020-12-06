Овца зашла в британский отель. Ей там удивились (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В отель Premier Inn в Уэльсе зашла погостить овца. Мужчина, снимавший на видео убранство, очень удивился необычной гостьи. Ролик опубликован на странице Premier Inn в Facebook.

На видео животное стоит в коридоре гостиницы, как будто в ожидании лифта. Дело в том, что отель расположен рядом с пастбищем, откуда и сбежала овца. Чуть позже любопытную гостью вернули хозяину.

Фото: zastavki.com

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