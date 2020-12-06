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Япония, США и Франция планируют совместные военные учения как предупреждение Китаю
Источник материала: Партизан
Для учений предполагается задействовать отдаленный японский остров.
Первые совместные сухопутные и военно-морские учения планируют провести Япония, США и Франция в мае следующего года,
Одной из задач планируемых маневров должна стать отработка спасательных операций на море и во время стихийных бедствий. Однако одновременно они будут направлены на противодействие Китаю, пишет издание.
Оно напоминает, что Япония особенно обеспокоена ростом военной активности Китая вокруг спорных островов Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, говорится в публикации.
"Мы хотим продемонстрировать наше присутствие в регионе и послать сигнал о сотрудничестве Японии и Франции", - сказал в интервью "Санкэй симбун" начальник штаба ВМС Франции адмирал Пьер Вандье.
Он добавил: "Это послание направлено Китаю. Это - послание о многостороннем партнерстве и свободе морского судоходства".
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Для учений предполагается задействовать отдаленный японский остров.
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