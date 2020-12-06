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Библиотекари не в тренде. Главстат: какие зарплаты в Минске у работников разных сфер

06.12.2020 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в столице в октябре составила 1 806,1 руб.

Таким образом, по сравнению с сентябрем (1 780,8 руб.) она увеличилась на 25,3 руб., пишет minsknews.by по данным Главного статистического управления города Минска.

Первенство по размеру начисленной зарплаты традиционно держат специалисты, чья работа связана с информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 5 859,3 руб. (в сентябре — 5 861,9 руб.). Реальная же заработная плата к соответствующему периоду прошлого года составила 112 %. Далее в списке самых высокооплачиваемых следуют представители горнодобывающей промышленности — 4 820,5 руб. (за сентябрь — 4 849,7 руб.). Реальный же доход у них получился на 4,3 % больше, чем в октябре 2019 года. 

Следом с существенным отрывом по начисленной зарплате идут специалисты, занятые вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования, — 2 655,9 руб. В сентябре им начисляли в среднем 2 721,9 руб. 

Реальная октябрьская зарплата оказалась на 2,5 % меньше, чем в прошлом году. 

В четверку самых высокооплачиваемых столичных работников вошли работники воздушного транспорта — 2 565,2 руб. (сентябрьский показатель — 2 841,9 руб.). А по сравнению с прошлогодним октябрем падение зарплаты оказалось существенным — на 18,5 %. Прежде всего специалисты связывают это с сокращением авиаперевозок из-за эпидемиологической ситуации.



В Главстате отмечают, что в столице есть категория отраслей, где средняя начисленная зарплата все еще не может перешагнуть рубеж в 1 тыс. руб. Самой низкооплачиваемой категорией работников по итогам октября стали библиотекари, архивисты, сотрудники музеев и прочие в области культуры. Им в среднем было начислено 861,2 руб. В сентябре этот же показатель равнялся 906,2 руб. Реальная же зарплата по сравнению с октябрем 2019 года стала больше на 0,8 %. Невысокие доходы и у работников, занятых творческой деятельностью и развлечениями, — 889,4 руб., в сентябре — 818,2 руб. Реальная зарплата в октябре прошлого года у них была выше нынешней на 19,7 %. 

К тройке низкооплачиваемых также можно отнести и людей, занимающихся уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг. 

В расчетниках за предыдущий месяц у них в среднем значилась сумма 916,1 руб. В сентябре она составляла 911,1 руб. Реальная зарплата на 3,7 % выше прошлогоднего октября. Замыкают список самых низкооплачиваемых столичных работников те, кто занят на производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха, — 987,8 руб. В сентябре им в среднем начисляли по 947,6 руб. Реальная же зарплата за год повысилась на 2,9 %.

Справочно

Номинальная заработная плата — это плата работнику за определенный объем работы или отрезок рабочего времени, выраженная в денежных единицах. Различают начисленную (вся причитающаяся сумма) и реальную (за вычетом налогов) заработную плату. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата определяется специалистами статистики путем деления начисленной заработной платы на численность работников и на количество месяцев в периоде. Она включает в себя обязательный страховой взнос работника и подоходный налог. Взносы работодателей на социальное страхование сотрудников не включаются в среднюю заработную плату.
 
Теги: Минск
 
 
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в столице в октябре составила 1 806,1 руб.
 
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