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Мужчина подрался с медведем ради спасения собаки

06.12.2020 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американец Калеб Бенхам (Kaleb Benham) подрался с медведем, который пытался утащить его собаку Бадди. В итоге мужчина победил, и хищник отпустил питомца. Об этом сообщает CBS.

Калеб Бенхам, Фото: Facebook

По словам Бенхама, он услышал странный звук у дома, где играл его питбуль. Выйдя на улицу, он увидел, как медведь тащит его собаку за голову. «Я просто побежал туда, врезался в медведя, схватил его, вцепился в горло и начал бить зверя по морде и глазам, пока он не отпустил Бадди», — поделился американец.

В схватке с диким животным Бенхам не пострадал. Но вот псу понадобилась помощь. Ветеринары прооперировали питбуля, вставили ему в голову специальные скобы и наложили швы. К настоящему времени собака уже поправилась.

Ранее семья из австралийской местности Саншайн-Кост, штат Квинсленд, спасла своего двухмесячного щенка от напавшего на него ромбического питона. Они вытащили собаку из пасти змеи, а самого питона завернули в наволочку, чтобы он не смог выбраться, и спрятали в мусорный бак, пишет Лента.ру
 
 
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Американец Калеб Бенхам (Kaleb Benham) подрался с медведем, который пытался утащить его собаку Бадди. В итоге мужчина победил, и хищник отпустил питомца. Об этом сообщает...
 
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