ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Крайняя мера» — Латушко рассказал, когда Беларусь отключат от SWIFT

06.12.2020 11:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Глава НАУ и член президиума Координационного совета Павел Латушко рассказал 4 декабря, что отключение Беларуси от SWIFT рассматривается в оппозиции как крайняя и эффективная мера.



«Отключение Беларуси от SWIFT — крайняя мера. Прежде чем предпринимать такие шаги, нужно изучить мнение белорусского общества и экспертов, заявил руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко на пресс-конференции, которая состоялась в режиме онлайн в пятницу.

«Принятие данной меры может иметь место только в крайнем случае», — сказал Латушко.

Павел Латушко напомнил, что сейчас проходит опрос, стоит ли отключать Беларусь от SWIFT: «Прежде всего, белорусское общество должно дать ответ».

Кроме того, по его словам, важно мнение экспертов-экономистов, их оценка последствий такого шага, передает «Интерфакс-Запад».

В свою очередь, ответственный за внешнюю политику и торговлю в НАУ экс-глава НОК Беларуси Анатолий Котов заявил о намерении «обеспечить соблюдение всех имеющихся двусторонних и многосторонних международных договоров, принимая их в качестве основы для дальнейшего движения».

«НАУ не планирует делать геополитический выбор на данном этапе, не планирует разворачивать страну на Восток или на Запад. Белорусское общество в состоянии само решить, каким курсом двигаться, во время и после новых президентских выборов», — сказал он.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава НАУ и член президиума Координационного совета Павел Латушко рассказал 4 декабря, что отключение Беларуси от SWIFT рассматривается в оппозиции как крайняя и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 900 грузовиков застряли в пунктах пропуска на выезд в Литву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика