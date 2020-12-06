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Огни на елке зажгли в столице Рождества - видео

06.12.2020 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Огни на рождественской ели зажглись в столице Рождества – городе Вифлеем. Ель установлена на Ясельной площади. Здесь же расположен Храм Рождества Христова.

© Sputnik / Павел Вур
Фотофакт: в Витебске монтируют городскую елку

Это один из главных храмов для христиан на территории Святой земли и одна из старейших непрерывно действующих церквей в мире. Базилика Рождества была заложена еще императрицей Еленой, матерью императора Константина, в начале четвертого века.

Здесь находится величайшая христианская святыня – пещера Рождества.

Из-за пандемии тысячи паломников в этом году не присутствовали на площади, когда зажглись огни рождественской ели. В Вифлееме жителям предписано самоизолироваться с семи вечера и до шести утра.

Но огни на елке зажглись, как и прежде. Несмотря на ограничения и саму пандемию, Рождество никто не отменял.

Смотрите на видео, как сейчас выглядит Вифлеем, столица Рождества.

 
Теги: Витебск
 
 
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Хотя на Ясельной площади в Вифлееме в этом году нет тысяч паломников, огни на елке уже зажгли. Посмотрите, как готовятся к празднику в столице Рождества.
 
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