Огни на елке зажгли в столице Рождества - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Огни на рождественской ели зажглись в столице Рождества – городе Вифлеем. Ель установлена на Ясельной площади. Здесь же расположен Храм Рождества Христова.

Это один из главных храмов для христиан на территории Святой земли и одна из старейших непрерывно действующих церквей в мире. Базилика Рождества была заложена еще императрицей Еленой, матерью императора Константина, в начале четвертого века.

Здесь находится величайшая христианская святыня – пещера Рождества.

Из-за пандемии тысячи паломников в этом году не присутствовали на площади, когда зажглись огни рождественской ели. В Вифлееме жителям предписано самоизолироваться с семи вечера и до шести утра.

Но огни на елке зажглись, как и прежде. Несмотря на ограничения и саму пандемию, Рождество никто не отменял.

Смотрите на видео, как сейчас выглядит Вифлеем, столица Рождества.