ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не подключается: читатели сообщают о проблемах с Telegram

06.12.2020 11:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 6 декабря, примерно в 11 часов утра, читатели из Минска стали сообщать в редакцию TUT.BY, что у них возникли проблемы с Telegram. Подобные сообщения пришли нам также из Гомеля, Гродно, Витебска и Могилева.


Фото: ROBIN WORRALL / Unsplash

Чаще всего пользователь просто не может подключиться к мессенджеру или принять сообщение. Проблемы удается решить, если включить прокси-сервер или VPN. В большинстве случаев речь идет об интернете от «Белтелеком» — как проводном, так и Wi-Fi.

В техподдержке провайдера пока не смогли пояснить, в чем может быть проблема.

Согласно данным сервиса Downdetector, в нашей стране действительно зафиксирован сбой.


Изображение: Downdetector

Сбои также есть в Европе и Азии (Индии, Вьетнаме, Малайзии и других странах). В 85% пользователи сообщают, что приложение «не подключается».

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщения о проблеме стали появляться в 11 утра.
 
Новости дня
Новости разные
 
Горунович рассказал «чудную историю» о страданиях футболиста по поводу подписи в поддержку Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика