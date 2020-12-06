Не подключается: читатели сообщают о проблемах с Telegram

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 6 декабря, примерно в 11 часов утра, читатели из Минска стали сообщать в редакцию TUT.BY, что у них возникли проблемы с Telegram. Подобные сообщения пришли нам также из Гомеля, Гродно, Витебска и Могилева.



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Чаще всего пользователь просто не может подключиться к мессенджеру или принять сообщение. Проблемы удается решить, если включить прокси-сервер или VPN. В большинстве случаев речь идет об интернете от «Белтелеком» — как проводном, так и Wi-Fi.

В техподдержке провайдера пока не смогли пояснить, в чем может быть проблема.

Согласно данным сервиса Downdetector , в нашей стране действительно зафиксирован сбой.



Изображение: Downdetector

Сбои также есть в Европе и Азии (Индии, Вьетнаме, Малайзии и других странах). В 85% пользователи сообщают, что приложение «не подключается».