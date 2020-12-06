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Не подключается: читатели сообщают о проблемах с Telegram
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 6 декабря, примерно в 11 часов утра, читатели из Минска стали сообщать в редакцию TUT.BY, что у них возникли проблемы с Telegram. Подобные сообщения пришли нам также из Гомеля, Гродно, Витебска и Могилева.
Чаще всего пользователь просто не может подключиться к мессенджеру или принять сообщение. Проблемы удается решить, если включить прокси-сервер или VPN. В большинстве случаев речь идет об интернете от «Белтелеком» — как проводном, так и Wi-Fi.
В техподдержке провайдера пока не смогли пояснить, в чем может быть проблема.
Согласно данным сервиса
Сбои также есть в Европе и Азии (Индии, Вьетнаме, Малайзии и других странах). В 85% пользователи сообщают, что приложение «не подключается».
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Сообщения о проблеме стали появляться в 11 утра.
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