Горунович рассказал «чудную историю» о страданиях футболиста по поводу подписи в поддержку Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

Главный редактор белорусской «Трибуны» Олег Горунович — в продолжение темы о подписании спортсменами письма за Лукашенко.

«В футбольных кругах ходит чудная история, — пишет Олег Горунович. — Игрока сборной зазывают в новый клуб. Он вроде как не против, но есть условие – надо подписать письмо за Лукашенко.

Чувак ломает голову, думает, что делать. Мол, детей надо кормить. Ну, дети реально сами себя не прокормят, но по грубым прикидкам футболист за последние лет пять заработал около 500 тысяч долларов, а детям все еще грозит голод, вот же как бывает. И я сразу вспомнил о первом сотруднике Гродненской табачной фабрики, на днях ушедшем в стачку, чтобы не поддерживать своими налогами режим. Рабочего, конечно, сразу же уволили. У него, если что, четверо детей (!). Может, человеку повезло, и эти дети не любят есть? В наших краях завелись праноеды?

Но вообще белорусский футбол держится молодцом. Просто разительная разница с хоккеем – Дмитрий Басков может гордиться своим хозяйством. Идеологическая работа ему дается лучше, чем срезание ленточек. Впрочем, обойдется ли здесь без последствий?»

Горунович: «Даже если вы кого-то случайно убьете, вам за это, возможно, ничего не будет»