Власти временно закрыли несколько станций метро

В Минске 6 декабря с 11:10 «в целях обеспечения безопасности пассажиров» закрыты на вход и выход несколько станций метро, сообщили в пресс-службе столичной подземки.





Временно не работают «Октябрьская», «Купаловская» и «Немига». Поезда следуют без остановки на данных станциях. Также закрыт вход на станцию «Площадь Ленина» со стороны пл. Независимости.

Закрытие связано с традиционными воскресными маршами противников Александра Лукашенко.