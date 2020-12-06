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Власти временно закрыли несколько станций метро

06.12.2020 12:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске 6 декабря с 11:10 «в целях обеспечения безопасности пассажиров» закрыты на вход и выход несколько станций метро, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Власти временно закрыли несколько станций метро

Временно не работают «Октябрьская», «Купаловская» и «Немига». Поезда следуют без остановки на данных станциях. Также закрыт вход на станцию «Площадь Ленина» со стороны пл. Независимости.

Закрытие связано с традиционными воскресными маршами противников Александра Лукашенко.

 
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В Минске 6 декабря с 11:10 «в целях обеспечения безопасности пассажиров» закрыты на вход и выход несколько станций метро, сообщили в пресс-службе столичной подземки.
 
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