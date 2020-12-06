В Минске закрыты три станции метро

Источник материала: ОНТ

Три станции метро закрыты на вход и выход для обеспечения безопасности пассажиров. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минский метрополитен.

В 11:10 были закрыты станции «Октябрьская», «Купаловская» и «Немига». Поезда на данных станциях не останавливаются.

Также закрыт вестибюль станции «Площадь Ленина» (вход со стороны площади Независимости). Поезда останавливаются.

За временные неудобства метрополитен приносит извинения.

Фото: БЕЛТА

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