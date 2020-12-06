Спасатели вытащили руку пятилетнего малыша из батареи

Источник материала: ОНТ

В Лельчицах рука пятилетнего мальчика застряла в горячей батарее. Освободить ребенка помогли спасатели. Об этом сообщает Гомельское областное управление МЧС.





Инцидент произошел 5 декабря около 10:19. Работники МЧС при помощи ручного ГАСИ Holmatro помогли освободить руку малыша. Медицинская помощь ребенку не понадобилась, его состояние удовлетворительное.

Похожая ситуация произошла в Витебске – у ребенка в батарее застряла нога. Используя растительное масло, спасатели помогли вытащить ногу.

Фото: МЧС

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