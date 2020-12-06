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Спасатели вытащили руку пятилетнего малыша из батареи

06.12.2020 12:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Спасатели вытащили руку пятилетнего малыша из батареи

В Лельчицах рука пятилетнего мальчика застряла в горячей батарее. Освободить ребенка помогли спасатели. Об этом сообщает Гомельское областное управление МЧС.


Инцидент произошел 5 декабря около 10:19. Работники МЧС при помощи ручного ГАСИ Holmatro помогли освободить руку малыша. Медицинская помощь ребенку не понадобилась, его состояние удовлетворительное.

Похожая ситуация произошла в Витебске – у ребенка в батарее застряла нога. Используя растительное масло, спасатели помогли вытащить ногу.

Фото: МЧС 

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Теги: Витебск
 
 
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В Лельчицах рука пятилетнего мальчика застряла в горячей батарее. Освободить ребенка помогли спасатели. Об этом сообщает Гомельское областное управление МЧС. ...
 
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