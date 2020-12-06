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СК Беларуси вызвал на допрос всех сотрудников «Нашей Нивы»
Источник материала: АФН
Следственный комитет Беларуси вызвал на допрос всех 20 сотрудников сайта «Наша Нива» в качестве свидетелей по уголовному делу главного редактора Егора Мартиновича.
«Все 20 человек — свидетели того, как я возводил клевету на заместителя министра внутренних дел Барсукова», - сообщил Мартинович в facebook.
Как сообщалось, 23 сентября Мартинович был задержан на трое суток в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 188 УК (клевета).
Поводом для уголовного дела стало опубликованное Нашей Нивой 17 августа интервью с одним из диджеев Площади перемен, который утверждал, что его на Окрестина якобы лично избивал замминистра внутренних дел Александр Барсуков.
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Следственный комитет Беларуси вызвал на допрос всех 20 сотрудников сайта «Наша Нива» в качестве свидетелей по уголовному делу главного редактора Егора...
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