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Футболист московского ЦСКА Шкурин призвал к новым выборам в Беларуси

06.12.2020 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Футболист московского ЦСКА Шкурин призвал к новым выборам в Беларуси

  • 6.12.2020, 12:21
Футболист московского ЦСКА Шкурин призвал к новым выборам в Беларуси

Он подписал письмо свободных спортсменов.

Белорусский нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин подписал письмо за честные выборы и против насилия, пишет tut.by.

Примечательно, что Шкурин уже давно активно выступал против насилия в Беларуси, после августовских событий он сообщил, что не будет выступать за сборную страны, пока у власти находится Лукашенко. И вот теперь он оставил подпись под соответствующим письмом. Отметим, что на данный момент его подписало более 1500 человек.

В Беларуси Илья Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ», став в 2019 году лучшим бомбардиром чемпионата, в начале 2020 года он перешел в московский ЦСКА.

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