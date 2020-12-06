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Футболист московского ЦСКА Шкурин призвал к новым выборам в Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Футболист московского ЦСКА Шкурин призвал к новым выборам в Беларуси
Он подписал письмо свободных спортсменов.
Белорусский нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин подписал письмо за честные выборы и против насилия, пишет
Примечательно, что Шкурин уже давно активно выступал против насилия в Беларуси, после августовских событий он сообщил, что не будет выступать за сборную страны, пока у власти находится Лукашенко. И вот теперь он оставил подпись под соответствующим письмом. Отметим, что на данный момент его подписало более 1500 человек.
В Беларуси Илья Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ», став в 2019 году лучшим бомбардиром чемпионата, в начале 2020 года он перешел в московский ЦСКА.
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Он подписал письмо свободных спортсменов.
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