Источник материала: Хартия'97

Футболист московского ЦСКА Шкурин призвал к новым выборам в Беларуси 6.12.2020, 12:21

Он подписал письмо свободных спортсменов.

Белорусский нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин подписал письмо за честные выборы и против насилия, пишет tut.by .

Примечательно, что Шкурин уже давно активно выступал против насилия в Беларуси, после августовских событий он сообщил, что не будет выступать за сборную страны, пока у власти находится Лукашенко. И вот теперь он оставил подпись под соответствующим письмом. Отметим, что на данный момент его подписало более 1500 человек.

В Беларуси Илья Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ», став в 2019 году лучшим бомбардиром чемпионата, в начале 2020 года он перешел в московский ЦСКА.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .