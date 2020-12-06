|
Жители Светлогорска вышли с бело-красно-белыми флагами
Источник материала: Хартия'97
Жители Светлогорска вышли с бело-красно-белыми флагами
В Беларуси начинается воскресный Марш.
Сегодня в Минске и других городах Беларуси пройдет традиционный воскресный Марш.
Жители Светлогорска одними из первых вышли на акцию протеста под бело-красно-белыми флагами. Об этом Charter97.org сообщили читатели.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси начинается воскресный Марш.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)