Источник материала: Хартия'97

Жители Светлогорска вышли с бело-красно-белыми флагами 6.12.2020, 12:06

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В Беларуси начинается воскресный Марш.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси пройдет традиционный воскресный Марш.

Жители Светлогорска одними из первых вышли на акцию протеста под бело-красно-белыми флагами. Об этом Charter97.org сообщили читатели.





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