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Гродно выходит на воскресный Марш
Источник материала: Хартия'97
Гродно выходит на воскресный Марш
Жители города встали в цепь солидарности с национальной символикой.
В Гродно люди перед началом воскресного Марша встали в цепь солидарности с бело-красно-белыми флагами и зонтами.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Жители города встали в цепь солидарности с национальной символикой.
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