Источник материала: Хартия'97

На парламентских выборах в Румынии ожидают победы проевропейских сил 6.12.2020, 11:20

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Граждане страны избирают сегодня 136 сенаторов и 329 депутатов.

В Румынии в воскресенье, 6 декабря, проходят парламентские выборы, сообщает dw.com . Гражданам страны предстоит избрать 136 сенаторов и 329 депутатов из 7136 кандидатов (2477 - в Сенат и 4659 - в Палату депутатов). Парламентариев избирают на срок четыре года. Голосование проходит по партийным спискам. Войти в состав Палаты депутатов попытаются также 42 независимых кандидата, а в Сенат - один. Порог прохождения - 5 процентов голосов.

Опросы говорят о преимуществе правящей партии

По данным социологических опросов, правящая проевропейская Национал-либеральная партия (НЛП) премьер-министра Лудовика Орбана имеет большие шансы одержать победу. Согласно последнему исследованию Института маркетинга и опросов, ее могут поддержать 28 процентов респондентов, оппозиционную Социал-демократическую партию (СДП) - 23 процента.

Правительство меньшинства Орбана было образовано после отставки в октябре 2019 года левоцентристского кабинета Социал-демократической партии, которая сохранила относительное большинство в парламенте.

Эксперты не ожидают высокой явки

В выборах участвуют кандидаты и от других партий: альянса "Союза за спасение Румынии" - Партии свободы, единства и солидарности (ССР-ПСЕС), партии "Про-Румыния", объединившейся перед выборами с Альянсом либералов и демократов (АЛДЕ), партии "Народное движение", Демократического союза венгров Румынии (ДСВР).

По данным Постоянной избирательной администрации, число граждан страны с правом голоса, внесенных в избирательный регистр, превышает 18 млн человек. Эксперты считают, что на избирательные участки придет не более 40 процентов из них.

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