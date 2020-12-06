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На парламентских выборах в Румынии ожидают победы проевропейских сил

06.12.2020 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На парламентских выборах в Румынии ожидают победы проевропейских сил

  • 6.12.2020, 11:20
  • 1,341
На парламентских выборах в Румынии ожидают победы проевропейских сил

Граждане страны избирают сегодня 136 сенаторов и 329 депутатов.

В Румынии в воскресенье, 6 декабря, проходят парламентские выборы, сообщает dw.com. Гражданам страны предстоит избрать 136 сенаторов и 329 депутатов из 7136 кандидатов (2477 - в Сенат и 4659 - в Палату депутатов). Парламентариев избирают на срок четыре года. Голосование проходит по партийным спискам. Войти в состав Палаты депутатов попытаются также 42 независимых кандидата, а в Сенат - один. Порог прохождения - 5 процентов голосов.

Опросы говорят о преимуществе правящей партии

По данным социологических опросов, правящая проевропейская Национал-либеральная партия (НЛП) премьер-министра Лудовика Орбана имеет большие шансы одержать победу. Согласно последнему исследованию Института маркетинга и опросов, ее могут поддержать 28 процентов респондентов, оппозиционную Социал-демократическую партию (СДП) - 23 процента.

Правительство меньшинства Орбана было образовано после отставки в октябре 2019 года левоцентристского кабинета Социал-демократической партии, которая сохранила относительное большинство в парламенте.

Эксперты не ожидают высокой явки

В выборах участвуют кандидаты и от других партий: альянса "Союза за спасение Румынии" - Партии свободы, единства и солидарности (ССР-ПСЕС), партии "Про-Румыния", объединившейся перед выборами с Альянсом либералов и демократов (АЛДЕ), партии "Народное движение", Демократического союза венгров Румынии (ДСВР).

По данным Постоянной избирательной администрации, число граждан страны с правом голоса, внесенных в избирательный регистр, превышает 18 млн человек. Эксперты считают, что на избирательные участки придет не более 40 процентов из них.

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Граждане страны избирают сегодня 136 сенаторов и 329 депутатов.
 
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