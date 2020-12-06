В Беларуси наблюдаются проблемы с доступом в Telegram













Сбои в работе мессенджера появились после 11.00 в Минске и других регионах страны.





Проблемы наблюдаются у клиентов мобильных операторов МТС и А1, а также госпредприятия "Белтелеком".





В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.



