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В Беларуси наблюдаются проблемы с доступом в Telegram

06.12.2020 12:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В воскресенье в Беларуси начались проблемы с доступом в Telegram, сообщают корреспонденты агентства "Интерфакс-Запад".




Сбои в работе мессенджера появились после 11.00 в Минске и других регионах страны.

Проблемы наблюдаются у клиентов мобильных операторов МТС и А1, а также госпредприятия "Белтелеком".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции проходят по воскресеньям в белорусской столице. Последние несколько недель акции сменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши проходят в районах Минска.
 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье в Беларуси начались проблемы с доступом в Telegram, сообщают корреспонденты агентства "Интерфакс-Запад".
 
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