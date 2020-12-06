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В Беларуси наблюдаются проблемы с доступом в Telegram
Источник материала: Партизан
В воскресенье в Беларуси начались проблемы с доступом в Telegram, сообщают корреспонденты агентства
Сбои в работе мессенджера появились после 11.00 в Минске и других регионах страны.
Проблемы наблюдаются у клиентов мобильных операторов МТС и А1, а также госпредприятия "Белтелеком".
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.
Самые массовые акции проходят по воскресеньям в белорусской столице. Последние несколько недель акции сменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши проходят в районах Минска.
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В воскресенье в Беларуси начались проблемы с доступом в Telegram, сообщают корреспонденты агентства "Интерфакс-Запад".
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