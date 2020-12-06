120 день протестов: перед протестным маршем в Минске заметили силовиков с овчарками? Где-то мы это уже выдели





Силовики с собакой патрулируют улицу в Малиновке





Как и в прошлое, и в позапрошлое воскресенье, когда проходили Марши районов, силовики разместили свою технику в минских "спальниках". В городе замечены "Рубежи" — машины, блокирующие движение демонстрантов, — и водомёт, несмотря на околонулевую температуру.





пишет euroradio.fm А из нового: патруль с собакой идет вдоль автобусов с силовиками на улице Косманавтов в Малиновке,euroradio.fm



