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Водители! «Стрела» всерьез взялась за весь Минский район
Источник материала: Партизан
Сотрудники специального подразделения «Стрела» Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь в воскресенье, 6 декабря, ведут массированную отработку аварийно опасных участков автодорог в Минском районе и прилегающих к нему территорий.
Сообщается, «Стрела» будет работать на автотрассе Р28 Минск — Молодечно — Нарочь.
Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова
— Акция «Стрелы» в Минском районе будет проводиться с целью профилактики правонарушений участниками дорожного движения, а также предупреждения дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание будет уделено пресечению грубых нарушений Правил дорожного движения, которые являются основными причинами ДТП с тяжелыми последствиями.
Старший инспектор отметила, что под особым контролем сотрудников республиканской Госавтоинспекции окажутся нетрезвые водители, бесправники, а также водители, нарушающие правила обгона, перевозки пассажиров, особенно детей, и не предоставляющие преимущества пешеходам в дорожном движении.
фото носит иллюстративный характер
Без внимания не останутся и сами пешеходы, игнорирующие ПДД, а именно находящиеся на проезжей части дороги в нетрезвом виде и без светоотражающих элементов.
Ирина Сапунова просит жителей Минской области, которые увидят или узнают, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо заметят на проезжей части нетрезвых пеше
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Сотрудники специального подразделения «Стрела» Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь в воскресенье, 6 декабря, ведут массированную...
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