Водители! «Стрела» всерьез взялась за весь Минский район

Сообщается, «Стрела» будет работать на автотрассе Р28 Минск — Молодечно — Нарочь.





рассказал а корреспонденту МЛЫН.BY: Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Миноблисполкома Ирина Сапуноваа корреспонденту МЛЫН.BY:





— Акция «Стрелы» в Минском районе будет проводиться с целью профилактики правонарушений участниками дорожного движения, а также предупреждения дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание будет уделено пресечению грубых нарушений Правил дорожного движения, которые являются основными причинами ДТП с тяжелыми последствиями.





Старший инспектор отметила, что под особым контролем сотрудников республиканской Госавтоинспекции окажутся нетрезвые водители, бесправники, а также водители, нарушающие правила обгона, перевозки пассажиров, особенно детей, и не предоставляющие преимущества пешеходам в дорожном движении.





фото носит иллюстративный характер





Без внимания не останутся и сами пешеходы, игнорирующие ПДД, а именно находящиеся на проезжей части дороги в нетрезвом виде и без светоотражающих элементов.





Ирина Сапунова просит жителей Минской области, которые увидят или узнают, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо заметят на проезжей части нетрезвых пеше