|
Шкурин подписал письмо за честные выборы и против насилия
Источник материала: Tut.by
Белорусский нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин подписал письмо за честные выборы и против насилия.
Примечательно, что Шкурин уже давно активно выступал против насилия в Беларуси, после августовских событий он
В Беларуси Илья Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ», став в 2019 году лучшим бомбардиром чемпионата, в начале 2020 года он перешел в московский ЦСКА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хотя и раньше выступал против действующей власти.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)