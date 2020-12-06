|
Новая тактика властей. Телеграм заглушили по всей стране, мобильный интернет нет
06.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Телеграм работает через прокси.
Около 11:00 в Беларуси возникли проблемы с доступом к телеграму.
Невозможно подключиться к мессенджеру или отправить или принять сообщение. Проблема решается, если включить прокси-сервер или VPN. В большинстве случаев речь идет об интернете от «Белтелекома» — как проводном, так и Wi-Fi.
Согласно сервису Downdetector, в нашей стране действительно зафиксирован сбой.
Такое же наблюдалось 9-12 августа.
Между тем сообщается, что мобильный интернет работает.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеграм работает через прокси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)