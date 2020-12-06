Новая тактика властей. Телеграм заглушили по всей стране, мобильный интернет нет

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм работает через прокси.

Около 11:00 в Беларуси возникли проблемы с доступом к телеграму.

Невозможно подключиться к мессенджеру или отправить или принять сообщение. Проблема решается, если включить прокси-сервер или VPN. В большинстве случаев речь идет об интернете от «Белтелекома» — как проводном, так и Wi-Fi.

Согласно сервису Downdetector, в нашей стране действительно зафиксирован сбой.

Такое же наблюдалось 9-12 августа.

Между тем сообщается, что мобильный интернет работает.