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Новая тактика властей. Телеграм заглушили по всей стране, мобильный интернет нет

06.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм работает через прокси.

Около 11:00 в Беларуси возникли проблемы с доступом к телеграму.

Невозможно подключиться к мессенджеру или отправить или принять сообщение. Проблема решается, если включить прокси-сервер или VPN. В большинстве случаев речь идет об интернете от «Белтелекома» — как проводном, так и Wi-Fi.

Согласно сервису Downdetector, в нашей стране действительно зафиксирован сбой.

Такое же наблюдалось 9-12 августа.

Между тем сообщается, что мобильный интернет работает.

 
 
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