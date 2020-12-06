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В Минске начали работу закрытые ранее станции метро
Источник материала: Навiны
На вход и выход были закрыты станции «Октябрьская», «Купаловская», «Немига» и вестибюль станции «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости.
Спустя примерно час указанные станции снова работают.
Сегодня в столице и других городах планируется очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш воли. Это уже семнадцатый марш после президентских выборов 9 августа.
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На вход и выход были закрыты станции «Октябрьская», «Купаловская», «Немига» и вестибюль станции «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости. Спустя...
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