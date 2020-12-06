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В Минске начали работу закрытые ранее станции метро

06.12.2020 12:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На вход и выход были закрыты станции «Октябрьская», «Купаловская», «Немига» и вестибюль станции «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости.

Спустя примерно час указанные станции снова работают.

Сегодня в столице и других городах планируется очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш воли. Это уже семнадцатый марш после президентских выборов 9 августа.

 
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На вход и выход были закрыты станции «Октябрьская», «Купаловская», «Немига» и вестибюль станции «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости. Спустя...
 
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