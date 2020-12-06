ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Интернет-пользователи в Минске и других регионах сообщают о проблемах с доступом к Telegram

06.12.2020 12:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Интернет-пользователи в Минске и других регионах сообщают о проблемах с доступом к Telegram.

Интернет-пользователи в Минске и других регионах сообщают о проблемах с доступом к Telegram
Фото: president.gov.by

По информации в соцсетях и телеграм-чатах, проблемы с доступом к сервису в основном наблюдаются у абонентов крупнейшего государственного провайдера «Белтелеком».

Как сообщалось, в центре Минска закрыты несколько станций метро. Примерно в 11:10 на вход и выход закрыта станция «Октябрьская» первой линии метро и станции второй линии — «Купаловская» и «Немига». Поезда на этих станциях следуют без остановки. Также на вход и выход закрыт вестибюль станции «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости.

Утром со стороны микрорайона Уручье в Минск въехала спецтехника, которую сопровождали участники автопробега в поддержку Александра Лукашенко.

Спецтехника силовиков сейчас рассредоточена по Минску (спецавтомобили замечены в центре и в некоторых районах столицы). Тем временем на Октябрьской площади, которая утром была огорожена металлическим забором, ограждение демонтировано.

Сегодня в Минске и других городах планируется очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш воли. Это уже семнадцатый марш после президентских выборов 9 августа.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интернет-пользователи в Минске и других регионах сообщают о проблемах с доступом к Telegram.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новая тактика властей. Телеграм заглушили по всей стране, мобильный интернет нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика