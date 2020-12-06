|
Интернет-пользователи в Минске и других регионах сообщают о проблемах с доступом к Telegram
Источник материала: Навiны
Интернет-пользователи в Минске и других регионах сообщают о проблемах с доступом к Telegram.
По информации в соцсетях и телеграм-чатах, проблемы с доступом к сервису в основном наблюдаются у абонентов крупнейшего государственного провайдера «Белтелеком».
Как сообщалось, в центре Минска закрыты несколько станций метро. Примерно в 11:10 на вход и выход закрыта станция «Октябрьская» первой линии метро и станции второй линии — «Купаловская» и «Немига». Поезда на этих станциях следуют без остановки. Также на вход и выход закрыт вестибюль станции «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости.
Утром со стороны микрорайона Уручье в Минск въехала спецтехника, которую сопровождали участники автопробега в поддержку Александра Лукашенко.
Спецтехника силовиков сейчас рассредоточена по Минску (спецавтомобили замечены в центре и в некоторых районах столицы). Тем временем на Октябрьской площади, которая утром была огорожена металлическим забором, ограждение демонтировано.
Сегодня в Минске и других городах планируется очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш воли. Это уже семнадцатый марш после президентских выборов 9 августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интернет-пользователи в Минске и других регионах сообщают о проблемах с доступом к Telegram.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)