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Жителя Молодечненского района задержали за «призывы к насилию над силовиками»

06.12.2020 12:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники ГУБОПиК установили, что 35-летний житель Молодечненского района с 9 августа по 2 ноября, находясь в Минске, «обучал и готовил протестующих к групповым действиям, грубо нарушающим общественный порядок».

Жителя Молодечненского района задержали за «призывы к насилию над силовиками»

По данным пресс-службы МВД, следователи признали мужчину подозреваемым по уголовным делам, возбужденным ранее по ст.293 и ст.342 УК Беларуси.

Фигурант водворен в ИВС.

 
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Сотрудники ГУБОПиК установили, что 35-летний житель Молодечненского района с 9 августа по 2 ноября, находясь в Минске, «обучал и готовил протестующих к групповым...
 
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