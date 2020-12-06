|
Жителя Молодечненского района задержали за «призывы к насилию над силовиками»
Источник материала: Навiны
Сотрудники ГУБОПиК установили, что 35-летний житель Молодечненского района с 9 августа по 2 ноября, находясь в Минске, «обучал и готовил протестующих к групповым действиям, грубо нарушающим общественный порядок».
По данным пресс-службы МВД, следователи признали мужчину подозреваемым по уголовным делам, возбужденным ранее по ст.293 и ст.342 УК Беларуси.
Фигурант водворен в ИВС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники ГУБОПиК установили, что 35-летний житель Молодечненского района с 9 августа по 2 ноября, находясь в Минске, «обучал и готовил протестующих к групповым...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)