Жителя Молодечненского района задержали за «призывы к насилию над силовиками»

Сотрудники ГУБОПиК установили, что 35-летний житель Молодечненского района с 9 августа по 2 ноября, находясь в Минске, «обучал и готовил протестующих к групповым действиям, грубо нарушающим общественный порядок».





По данным пресс-службы МВД, следователи признали мужчину подозреваемым по уголовным делам, возбужденным ранее по ст.293 и ст.342 УК Беларуси.

Фигурант водворен в ИВС.