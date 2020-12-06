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Жителя Витебска будут судить за распыленный в милиционеров перцовый газ

06.12.2020 12:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о «насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел».

Жителя Витебска будут судить за распыленный в милиционеров перцовый газ
Фото УСК по Витебской области

По данным областного УСК, днем 25 октября 26-летний житель Витебска распылил в сторону милиционеров перцовый баллончик во время их попытки разгона уличной акции протеста.

В этот же день мужчина был задержан сотрудниками милиции. В СК уточнили, что «при задержании он оказал активное сопротивление и также распылил в сторону милиционеров перцовый газ».

Задержанного заключили под стражу. Уголовное дело в его отношении передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Витебск
 
 
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Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о «насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел».
 
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