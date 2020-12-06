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Мужчина поругался с женой и вышел проветрится. В итоге прошёл более 400 километров

06.12.2020 13:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина поругался с женой и вышел проветрится. В итоге прошёл более 400 километров

Житель итальянского Комо поругался с женой и решил выйти на улицу пройтись, чтобы остыть после семейной сцены. В итоге прогулялся он на 418 километров и 400 евро штрафа. Об этом сообщает Odditycentral.



48-летний мужчина шёл и шёл, не останавливаясь. Неделю спустя его задержала полиция. Патрульные проверяли соблюдение комендантского часа, когда заметили странного пешехода. Тогда и стало понятно, что это тот самый мужчина, которого обеспокоенная супруга успела объявить в розыск.

За 7 дней после ссоры герой прошёл пешком 418 километров. Он нигде не останавливался, а ел то, что предлагали ему люди, встреченные на пути.

Мужчина был в полном порядке после длительной дороги, лишь немного притомился. Местные правоохранители сняли ему номер в гостинице и уведомили супругу о находке. Правда, полицейские и не забыли выписать штраф в 400 евро за нарушение комендантского часа.

Фото: Clem Onojeghuo/Unsplash

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Житель итальянского Комо поругался с женой и решил выйти на улицу пройтись, чтобы остыть после семейной сцены. В итоге прогулялся он на 418 километров и 400 евро...
 
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