ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отекли веки? Три способа быстро решить проблему

06.12.2020 13:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Отекли веки? Три способа быстро решить проблему

Недосып, переутомление, вредные привычки и неправильное питание являются причинами задержки воды в организме. Это способно отразиться на лице, а именно – на веках. Опухшие глаза – распространенная проблема, пишет «Пятый канал».

Чтобы снять отечность век, можно прибегнуть к проверенным народным способам.

Чайные пакетики

Вечером заварите чай с ромашкой, затем уберите пакетики в холодильник. Утром после пробуждения приложите их к глазам. Эффект не заставит себя долго ждать.

Картофель

Натрите на терке картофель и отожмите. Приложите к векам на 10 минут полученную массу. Затем рекомендуется обработать кожу тонизирующим лосьоном.

Контрастное умывание 

Вначале следует ополоснуть глаза теплой водой, затем холодной. Потом снова теплой и холодной. В конце процедуры необходимо протереть кожу вокруг глаз кубиком льда. Однако помните: людям с хрупкими сосудами от льда лучше воздержаться.

Ложки 

Приложите холодные столовые приборы к векам. Этот способ поможет не только снять отечность, но и быстрее проснуться. 

ФОТО: lensmaster.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недосып, переутомление, вредные привычки и неправильное питание являются причинами задержки воды в организме. Это способно отразиться на лице, а именно – на веках....
 
Новости дня
Новости разные
 
Цитата дня. «Древние белорусы что-то знали»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика