Отекли веки? Три способа быстро решить проблему

Источник материала: ОНТ

Недосып, переутомление, вредные привычки и неправильное питание являются причинами задержки воды в организме. Это способно отразиться на лице, а именно – на веках. Опухшие глаза – распространенная проблема, пишет «Пятый канал».

Чтобы снять отечность век, можно прибегнуть к проверенным народным способам.

Чайные пакетики

Вечером заварите чай с ромашкой, затем уберите пакетики в холодильник. Утром после пробуждения приложите их к глазам. Эффект не заставит себя долго ждать.

Картофель

Натрите на терке картофель и отожмите. Приложите к векам на 10 минут полученную массу. Затем рекомендуется обработать кожу тонизирующим лосьоном.

Контрастное умывание

Вначале следует ополоснуть глаза теплой водой, затем холодной. Потом снова теплой и холодной. В конце процедуры необходимо протереть кожу вокруг глаз кубиком льда. Однако помните: людям с хрупкими сосудами от льда лучше воздержаться.

Ложки

Приложите холодные столовые приборы к векам. Этот способ поможет не только снять отечность, но и быстрее проснуться.

ФОТО: lensmaster.ru

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