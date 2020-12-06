Марш воли в Минске и Беларуси

Автозаки, броневики и водометы с 8 часов начали движение по улицам Минска.

Колонна бронемашин проследовала по проспекту Независимости в Уручье, где ее приветствовала группа поддержки с красно-зелеными флагами. Также спецтехнику в сопровождении «Стрелы» видели на Партизанском проспекте.

На площади Независимости дежурят усиленные наряды милиции, на одной из прилегающих улиц стоят желтые автобусы, в которых перевозят силовиков. Площадь не огорожена, металлические конструкции установлены только перед Домом правительства.

Октябрьская площадь огорожена, ее патрулируют силовики. Неподалеку на площадке перед Домом офицеров стоит водомет, несколько автобусов для перевозки личного состава, автомобиль с колючей проволокой.

Возле стели "Минск - город-герой" оцепление сняли.

По данным читателей, в 12 часов от перекрестка улиц Притыцкого-Глебки до спортклуба "YesToday" по ул. Е. Полоцкой стояли 4 автобуса с ментами 1 автозак + 1 машина гаи.

Техника в Лошице возле "Гиппо". В эти автобусы, судя по всему, будут "паковать" задержанных.

Читатели присылают много фото и видео Марша.

(Обновляется)