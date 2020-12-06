ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп оказывает давление на губернатора Джорджии для пересмотра итогов выборов

06.12.2020 13:05 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Дональд Трамп призвал губернатора Джорджии республиканца Брайана Кемпа созвать специальное заседание законодательных органов штата по вопросу о возможном пересмотре результатов президентских выборов 3 ноября на его территории.

"Вы так и не провели проверку подлинности подписей", - написал Трамп. "По крайней мере, незамедлительно созовите специальную сессию заксобрания. Это вы можете сделать легко и оперативно", - добавил он.

По данным источников американских СМИ, Трамп настаивал на спецсессии заксобрания Джорджии и во время телефонного разговора с Кемпом, который состоялся ранее в этот же день, но губернатор ответил отказом.

Высказывания Дональда Трампа предшествуют митингу на юге Джорджии, где он выступит в поддержку двух кандидатов от республиканцев, борющихся за кресла в Сенате. Вопрос контроля над верхней палатой Конгресса США будет окончательно решаться 5 января 2021 года во время второго тура выборов в этом штате, где на кону стоят сразу два сенатских мандата.

Ранее, 4 декабря, штаб Трампа подал иск в суд штата Джорджия о признании недействительными результатов выборов. По его версии, "были задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов", в то же время представители штаба не привели фактов, которые подтверждали бы эти утверждения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дональд Трамп призвал губернатора Джорджии республиканца Брайана Кемпа созвать специальное заседание законодательных органов штата по вопросу о возможном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Футболист московского ЦСКА Шкурин призвал к новым выборам в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика