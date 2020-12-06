Трамп оказывает давление на губернатора Джорджии для пересмотра итогов выборов

Источник материала: АФН

Дональд Трамп призвал губернатора Джорджии республиканца Брайана Кемпа созвать специальное заседание законодательных органов штата по вопросу о возможном пересмотре результатов президентских выборов 3 ноября на его территории.

"Вы так и не провели проверку подлинности подписей", - написал Трамп. "По крайней мере, незамедлительно созовите специальную сессию заксобрания. Это вы можете сделать легко и оперативно", - добавил он.

По данным источников американских СМИ, Трамп настаивал на спецсессии заксобрания Джорджии и во время телефонного разговора с Кемпом, который состоялся ранее в этот же день, но губернатор ответил отказом.

Высказывания Дональда Трампа предшествуют митингу на юге Джорджии, где он выступит в поддержку двух кандидатов от республиканцев, борющихся за кресла в Сенате. Вопрос контроля над верхней палатой Конгресса США будет окончательно решаться 5 января 2021 года во время второго тура выборов в этом штате, где на кону стоят сразу два сенатских мандата.

Ранее, 4 декабря, штаб Трампа подал иск в суд штата Джорджия о признании недействительными результатов выборов. По его версии, "были задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов", в то же время представители штаба не привели фактов, которые подтверждали бы эти утверждения.