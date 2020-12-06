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При каких условиях повышают пенсию за особые заслуги? Разъясняет специалист
Источник материала: Партизан
В редакцию агентства «Минск-Новости» обратился минчанин Иван Николаевич: «Мне как заслуженному деятелю искусств Республики Беларусь установлена пенсия за особые заслуги.
Недавно наградили орденом Почета. Имею ли я право на увеличение пенсии?». За комментарием minsknews.by
— Размер пенсии за особые заслуги может быть пересмотрен в части увеличения при появлении новых (дополнительных) сведений об особых заслугах, а также при награждении гражданина орденом или медалью Республики Беларусь (за исключением юбилейной). В связи с награждением орденом Почета вы имеете право на увеличение размера пенсии за особые заслуги, — разъяснила начальник управления пенсий и пособий комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Елена Живица.
С соответствующим заявлением и удостоверением к награде необходимо обращаться в комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома по адресу: ул. Маяковского, 22 к. 2, каб. 217, телефон 373-44-34.
Пересмотр размера пенсии за особые заслуги осуществляется Комиссией по установлению пенсий за особые заслуги при Совете Министров Республики Беларусь.
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В редакцию агентства «Минск-Новости» обратился минчанин Иван Николаевич: «Мне как заслуженному деятелю искусств Республики Беларусь установлена пенсия за особые...
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