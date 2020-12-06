Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Террор во имя науки. Как ГУЛАГ эксплуатировал репрессированных ученых

Жертвами репрессий среди интеллигенции стали тысячи человек. В одну только книгу памяти вписано почти 450 фамилий. Но в результате преследования ученых возникла острая нехватка кадров. И советской власти пришлось использовать арестованных геологов, химиков, инженеров, нефтяников, техников, физиков… В лагерях и спецучреждениях представители интеллигенции с нуля создали производства, которые работают до сих пор; совершили открытия и внесли предложения, которые принесли СССР многие миллионы рублей.

Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории ГУЛАГа.

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