Будьте аккуратны: синоптики предупредили о сильном ветре в понедельник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 дек – Sputnik. Сильный ветер и гололедица ожидается в Беларуси 7 декабря, сообщил Гидрометцентр.

Из-за непогоды в республике объявлен желтый уровень опасности.

"Внимание! 7 декабря на отдельных участках дорог сохранится гололедица, местами в западных районах республики – порывы ветра до 15-18 м/с", – говорится в сообщении.

В понедельник на территорию Беларуси начнет поступать холодный континентальный воздух. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит -1...-8°С, по востоку до -10°С. Днем на улице будет 0...-6°С, в крайних западных районах до +2°С.

Как вести себя при сильном ветре

Простые рекомендации спасателей, которые помогают уменьшить опасность при непогоде.

Уберите все хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал).

Поставьте машину в гараж, если такой возможности нет – паркуйте ее подальше от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Если вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).