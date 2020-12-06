Источник материала: Ежедневник

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии в Америке самых современных вооружений, в частности, "гиперзвуковых и гидрозвуковых", не дав дополнительных пояснений.

"Сейчас у нас самые великие, самые современные вооруженные силы за всю историю страны. Совершенно новые истребители, совершенно новые бомбардировщики, совершенно новые ракеты, гиперзвуковые ракеты. У нас есть гиперзвуковые и гидрозвуковые. Вы знаете, что такое гидрозвуковые? Водные", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Джорджии. Трансляцию выступления вел телеканал C-Span.

Ранее Трамп уже заявлял о наличии "гидрозвуковых" вооружений в США. Американские СМИ отмечали, что так он называет гиперзвуковые ракеты.

В мае Трамп объявил о начале создания "супер-пупер" ракеты, "которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета". Позже Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, которую Трамп назвал "супер-пупер", превышала скорость звука в 17 раз. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен также заявлял, что США разместят при необходимости гиперзвуковые ракеты, ракеты средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания России, пишут РИА-Новости.