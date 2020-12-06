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«Я выхожу»: легендарная площадь Перемен присоединилась к Маршу

06.12.2020 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Я выхожу»: легендарная площадь Перемен присоединилась к Маршу

  • 6.12.2020, 13:21
«Я выхожу»: легендарная площадь Перемен присоединилась к Маршу

Видеофакт.

Telegram-канал «Выборы видишь» сообщает о колонне возле легендарной площади Перемен в Минске.

Отметим, что в последнее время площадь стала одним из самых охраняемых силовиками местом в столице. Несмотря на это, люди вышли на протест.

Следить за событиями протестного Марша в Беларуси вы можете в онлайне сайта Charter97.org.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
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