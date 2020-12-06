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«Я выхожу»: легендарная площадь Перемен присоединилась к Маршу
Источник материала: Хартия'97
«Я выхожу»: легендарная площадь Перемен присоединилась к Маршу
Видеофакт.
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Отметим, что в последнее время площадь стала одним из самых охраняемых силовиками местом в столице. Несмотря на это, люди вышли на протест.
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