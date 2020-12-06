Источник материала: Хартия'97

«Я выхожу»: легендарная площадь Перемен присоединилась к Маршу 6.12.2020, 13:21

Видеофакт.

Telegram-канал «Выборы видишь» сообщает о колонне возле легендарной площади Перемен в Минске.

Отметим, что в последнее время площадь стала одним из самых охраняемых силовиками местом в столице. Несмотря на это, люди вышли на протест.

Следить за событиями протестного Марша в Беларуси вы можете в онлайне сайта Charter97.org.

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