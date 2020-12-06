Источник материала: Хартия'97

Видеофакт: Колонны протестующих по всему Минску 6.12.2020, 13:05

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Минчане призывают регионы подключаться.

Telegram-канал НЕХТА публикует видео колонн протестующих минчан. Марш проходит в ряде микрорайонов столицы.

«Жители Минска уже гуляют и доказывают, что только они хозяева в столице Минчане призывают регионы подключаться! Жыве Беларусь!» — пишет Telegram-канал.

Следить за событиями протестного Марша в Беларуси вы можете в онлайне сайта Charter97.org.

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