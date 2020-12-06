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Видеофакт: Колонны протестующих по всему Минску
Источник материала: Хартия'97
Видеофакт: Колонны протестующих по всему Минску
Минчане призывают регионы подключаться.
Telegram-канал
«Жители Минска уже гуляют и доказывают, что только они хозяева в столице Минчане призывают регионы подключаться! Жыве Беларусь!» — пишет Telegram-канал.
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Минчане призывают регионы подключаться.
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