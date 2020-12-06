Источник материала: Хартия'97

Семь важных цифр об украинской армии ко Дню вооруженных сил Украины 6.12.2020, 13:00

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Украинская армия входит в топ-30 самых сильных в мире.

6 декабря Украина отмечает День вооруженных сил — этот праздник был учрежден в 1993 году, в день принятия закона О Вооруженных силах Украины (1991).

Ко дню Вооруженных сил Украины «Новое время» напоминает несколько важных цифр о ВСУ.

65% украинцев доверяют армии

Это максимальный уровень доверия среди всех украинских государственных институтов и организаций, который зафиксировали социологи службы Центра Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы.





Согласно данным, обнародованным в сентябре 2020 года, Вооруженным силам Украины доверяют 65% опрошенных, церкви — 63%, волонтерским организациям — 63%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям — 53%, добровольческим батальонам — 53%, Государственной пограничной службе — 52%, СМИ Украины — 50%, Национальной гвардии — 49%, общественным организациям — 47%. Всем остальным институтам (включая президента, Верховную Раду и Кабмин) недоверие выражается чаще, чем доверие.

Социологические опросы показывают, что украинская армия остается лидером доверия уже несколько лет.

Более 15% украинских военнослужащих — женщины

Из общей численности ВСУ, составляющей около 246 тыс. человек на август 2020 года, 194 тыс. — военнослужащие, а остальные — гражданские сотрудники.

При этом в украинской армии служит более 29,7 тыс. женщин (свыше 15% от общего числа военнослужащих). За последнее десятилетие эта цифра выросла в разы: 12 лет назад в рядах армии насчитывалось не более 2 тыс. женщин, по данным портала Армія.інформ.

Из нынешних почти 30 тыс. женщин-военных более 900 имеют старшие офицерские звания.

Растет и число девушек, избравших карьеру в ВСУ. В 2019 году доля женщин, зачисленных на обучение в военные вузы Украины, составила почти 17%, тогда как в 2018 году их было только 8%.





Украинская армия входит в топ-30 самых сильных в мире

Согласно рейтингу Global Firepower Index 2020, Вооруженные силы Украины занимают 27-е место в списке 138 наиболее мощных армий мира (год назад было 29-е). На первых трех ступенях в нем — США, Россия и Китай.

Позиция ВСУ — лучшая среди европейских стран, не входящих в состав НАТО (если не принимать во внимание РФ). В этом рейтинге украинская армия опережает такие страны как Норвегия, Швеция, Швейцария и Чехия.





Рейтинг учитывает человеческие ресурсы страны; актуальную мощность ее сухопутных, военно-морских и воздушных войск; логистические возможности государства (в том числе для перемещения войск); топливные ресурсы; финансовые возможности и расходы на оборону, а также географию (включая протяженность границ и т. д.).

Согласно этому исследованию, около 15,6 млн украинцев из 44 млн населения теоретически пригодны к военной службе (более 35%), а призывного возраста ежегодно достигают почти 470 тыс. человек.

На 75% выросла численность ВСУ за шесть лет проведения АТО/ООС

До начала войны на Донбассе Вооруженные силы Украины насчитывали около 140 тыс. человек, тогда как сейчас в ВСУ числятся чуть более 246 тыс. человек (с учетом гражданских сотрудников).

Таким образом, состав ВСУ за последние пять лет вырос более чем на 100 тыс. человек.

Вот некоторые цифры об украинской армии по состоянию на август 2020 года:

число военнослужащих — 194,2 тыс.;

участвуют в ООС — 40,1 тыс. военных;

служат за рубежом — 356 чел;

работают в штате на должностях военнослужащих — 5,2 тыс.;

числятся госслужащими и гражданскими сотрудниками ВСУ (без учета предыдущей категории) — 47 тыс. чел.

8-е место в мире занимает Украина по числу резервистов

Global Firepower Index 2020 оценивает общее число потенциальных резервистов украинской армии в 1 млн человек. По этому показателю Украина занимает восьмое место в мире, опережая даже США (9-я позиция). Более мощным военным резервом обладают лишь Вьетнам (1 место — 5 млн человек), Южная Корея (2 место — 3,1 млн человек), Индия (2 место — 2,1 млн человек), а также Россия, Тайвань, Бразилия и Куба.





По данным Главного управления персонала Генштаба ВСУ, численность оперативного резерва первой очереди составляет около 200 тыс. человек (по состоянию на лето 2019 года). Это те участники АТО / ООС, которые после завершения службы на фронте подписали соответствующие контракты с МО Украины.

Это рекордный показатель с тех пор, как в 2006 году была внедрена служба в военном резерве ВСУ Украины.

Около 4% населения Украины имеют статус ветерана

Такие данные публиковал недавно портал Армія.інформ ко Дню ветеранов, который в Украине отметили 1 октября.

По состоянию на октябрь 2020 более 403 тыс. украинцев получили статус участника боевых действий за все время проведения АТО/ООС на Донбассе, по данным Министерства по делам ветеранов Украины.





Для сравнения: за десять лет войны СССР в Афганистане (1979 — 1989) ее участниками стали порядка 160 тыс. украинцев. То есть число наших соотечественников, принявших участие в войне с Россией, превысило эту цифру уже в 2,5 раза.

Сейчас в Операции объединенных сил задействованы 40 тыс. украинских военных.

Каждый второй Герой Украины, воевавший против РФ, получил награду посмертно

Как минимум 42 военнослужащих, участвовавших в боевых действия на востоке нашей страны, получили звание Героя Украины с начала войны на Донбассе в 2014 году. Из них 23 человека — посмертно.

Звание Героя Украины — высшая государственная награда в Украине, предоставляемая в том числе за совершение выдающихся героических поступков (в таком случае к награде вручается орден Золотая Звезда).

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