Источник материала: Хартия'97

В Беларуси проходит воскресный Марш 1 6.12.2020, 12:31

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Сегодня - 120-й день непрерывных протестов.

В Беларуси сегодня проходит традиционный воскресный Марш. Жители Минска и других городов собираются в дворах и выходят на Марш в своих районах.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.

13:25 Минчане на улице Осипенко скандируют «Жыве Беларусь!».

13:22 Женщины прогнали карателей из микрорайона Лебяжий.

13:20 Колонна в «Маяке Минска» уже достигла огромных размеров. Жители гуляют по своему району.

13:19 Яркие кадры сегодняшнего Марша опубликовала «Наша Нива».



Фото: «Наша Нива»



Фото: «Наша Нива»



Фото: «Наша Нива»



Фото: «Наша Нива»



Фото: «Наша Нива»

13:14 В районе «Площади перемен» минчане тоже сформировали колонны и идут маршем.

13:12 Сухарево выходило на марш еще в субботу и сегодня снова гуляет!

13:09 В Минске участники Марша с флагами собрались возле администрации Центрального района.

13:07 Колонна людей собралась в ЖК «Маяк Минска» и идет маршем по району.

13:06 Семково под Минском собралось на акцию протеста с национальными флагами.





13:04 Численность колонн в Минске сегодня впечатляет!





13:03 Минчане скандируют: "Пошел вон, ты и твой ОМОН!".

13:02 В Бресте люди собрались почтить память активиста Романа Решецкого.



Фото: Белсат



Фото: Белсат



Фото: Белсат



Фото: Белсат

13:00 Красочное фото еще одной колонны в Минске. Погода - на стороне белорусов!





12:58 Сегодня гуляют даже жители небольших поселков и деревень. На фото: Чертяж вместе с Вербицкими вышли на протест.





12:54 Минск выходит! Впечатляющее видео на колонну протестующих сверху.

12:48 Колонны в минских дворах растут.





12:47 На Марш в Минске вышли даже Деды Морозы.



Фото: gazetaby.com



Фото: gazetaby.com

12:46 Минчане продолжают собираться в своих дворах.





12:38 Один из минских районов развернул огромный национальный флаг.



Фото: Белсат

12:37 Минские пригороды выходят на Марш.





12:36 Гродненский Фолюш вышел на Марш.









12:33 Минчане собираются на Марш в своих дворах.



Фото: Белсат

12:25 Жители Боровлян под Минском вышли на Марш.

12:06 Жители Светлогорска вышли на акцию протеста под бело-красно-белыми флагами.





12:00 В витебском микрорайоне Билево люди собрались на Марш.





11:36 Свой Марш организовали жители Заславля. Участники шествия приехали к жителям агрогородка Петришки.

Заславль и аг. Петришки вышли на воскресный марш! pic.twitter.com/aBU3wiDNvc — charter97.org (@charter_97) December 6, 2020

10:44 Древний белорусский Новогрудок первым вышел на воскресный Марш.

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