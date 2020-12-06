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В Беларуси проходит воскресный Марш

06.12.2020 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Беларуси проходит воскресный Марш

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  • 6.12.2020, 12:31
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В Беларуси проходит воскресный Марш

Сегодня - 120-й день непрерывных протестов.

В Беларуси сегодня проходит традиционный воскресный Марш. Жители Минска и других городов собираются в дворах и выходят на Марш в своих районах.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.

13:25 Минчане на улице Осипенко скандируют «Жыве Беларусь!».

13:22 Женщины прогнали карателей из микрорайона Лебяжий.

13:20 Колонна в «Маяке Минска» уже достигла огромных размеров. Жители гуляют по своему району.

13:19 Яркие кадры сегодняшнего Марша опубликовала «Наша Нива».


Фото: «Наша Нива»

Фото: «Наша Нива»

Фото: «Наша Нива»

Фото: «Наша Нива»

Фото: «Наша Нива»

13:14 В районе «Площади перемен» минчане тоже сформировали колонны и идут маршем.

13:12 Сухарево выходило на марш еще в субботу и сегодня снова гуляет!

13:09 В Минске участники Марша с флагами собрались возле администрации Центрального района.

13:07 Колонна людей собралась в ЖК «Маяк Минска» и идет маршем по району.

13:06 Семково под Минском собралось на акцию протеста с национальными флагами.


13:04 Численность колонн в Минске сегодня впечатляет!


13:03 Минчане скандируют: "Пошел вон, ты и твой ОМОН!".

13:02 В Бресте люди собрались почтить память активиста Романа Решецкого.


Фото: Белсат

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Фото: Белсат

13:00 Красочное фото еще одной колонны в Минске. Погода - на стороне белорусов!


12:58 Сегодня гуляют даже жители небольших поселков и деревень. На фото: Чертяж вместе с Вербицкими вышли на протест.


12:54 Минск выходит! Впечатляющее видео на колонну протестующих сверху.

12:48 Колонны в минских дворах растут.


12:47 На Марш в Минске вышли даже Деды Морозы.


Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

12:46 Минчане продолжают собираться в своих дворах.


12:38 Один из минских районов развернул огромный национальный флаг.


Фото: Белсат

12:37 Минские пригороды выходят на Марш.


12:36 Гродненский Фолюш вышел на Марш.



12:33 Минчане собираются на Марш в своих дворах.


Фото: Белсат

12:25 Жители Боровлян под Минском вышли на Марш.

12:06 Жители Светлогорска вышли на акцию протеста под бело-красно-белыми флагами.


12:00 В витебском микрорайоне Билево люди собрались на Марш.


11:36 Свой Марш организовали жители Заславля. Участники шествия приехали к жителям агрогородка Петришки.

10:44 Древний белорусский Новогрудок первым вышел на воскресный Марш.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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