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В Беларуси проходит воскресный Марш
Источник материала: Хартия'97
В Беларуси проходит воскресный Марш
Сегодня - 120-й день непрерывных протестов.
В Беларуси сегодня проходит традиционный воскресный Марш. Жители Минска и других городов собираются в дворах и выходят на Марш в своих районах.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.
13:25 Минчане на улице Осипенко скандируют «Жыве Беларусь!».
13:22 Женщины прогнали карателей из микрорайона Лебяжий.
13:20 Колонна в «Маяке Минска» уже достигла огромных размеров. Жители гуляют по своему району.
13:19 Яркие кадры сегодняшнего Марша опубликовала «Наша Нива».
13:14 В районе «Площади перемен» минчане тоже сформировали колонны и идут маршем.
13:12 Сухарево выходило на марш еще в субботу и сегодня снова гуляет!
13:09 В Минске участники Марша с флагами собрались возле администрации Центрального района.
13:07 Колонна людей собралась в ЖК «Маяк Минска» и идет маршем по району.
13:06 Семково под Минском собралось на акцию протеста с национальными флагами.
13:04 Численность колонн в Минске сегодня впечатляет!
13:03 Минчане скандируют: "Пошел вон, ты и твой ОМОН!".
13:02 В Бресте люди собрались почтить память активиста Романа Решецкого.
13:00 Красочное фото еще одной колонны в Минске. Погода - на стороне белорусов!
12:58 Сегодня гуляют даже жители небольших поселков и деревень. На фото: Чертяж вместе с Вербицкими вышли на протест.
12:54 Минск выходит! Впечатляющее видео на колонну протестующих сверху.
12:48 Колонны в минских дворах растут.
12:47 На Марш в Минске вышли даже Деды Морозы.
12:46 Минчане продолжают собираться в своих дворах.
12:38 Один из минских районов развернул огромный национальный флаг.
12:37 Минские пригороды выходят на Марш.
12:36 Гродненский Фолюш вышел на Марш.
12:33 Минчане собираются на Марш в своих дворах.
12:25 Жители Боровлян под Минском вышли на Марш.
12:06 Жители Светлогорска вышли на акцию протеста под бело-красно-белыми флагами.
12:00 В витебском микрорайоне Билево люди собрались на Марш.
11:36 Свой Марш организовали жители Заславля. Участники шествия приехали к жителям агрогородка Петришки.
10:44 Древний белорусский Новогрудок первым вышел на воскресный Марш.
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Сегодня - 120-й день непрерывных протестов.
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