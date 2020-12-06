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Диетолог рассказал, чем опасен черный хлеб

06.12.2020 13:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетолог рассказал, чем опасен черный хлеб

Ряд специалистов рекомендуют черный хлеб людям с диабетом второго типа вместо белого батона. Тем не менее, выбирая этот продукт, нужно проявлять осторожность, утверждает диетолог Майкл Мосли. 

Дело в том, что некоторые виды черного хлеба приводят к повышению уровня сахара в крови.

По словам Мосли, во многих видах черного хлеба, который продается в магазинах, есть разные добавки. Они улучшают вкус продукта и могут повышать уровень сахара в крови. Диетолог советует людям с диабетом употреблять в пищу не хлеб, а цельное зерно – бурый рис, булгур, киноа, рожь, гречку, ячмень, а также бобовые. В этих продуктах содержатся сложные углеводы, которые тормозят резкие колебания сахара, и клетчатка. Она поддерживает микрофлору кишечника, пишет Express.

ФОТО: absoluttv.ru

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Ряд специалистов рекомендуют черный хлеб людям с диабетом второго типа вместо белого батона. Тем не менее, выбирая этот продукт, нужно проявлять осторожность,...
 
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