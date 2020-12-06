Девушка снимала танец для TikTok, пока в квартиру не проник злоумышленник

Источник материала: ОНТ

Ханна Виверетт из Мэриленда (США) собиралась снять танец для TikTok. Однако съемки были прерваны злоумышленником, который проник в квартиру. Об этом сообщает Daily Mail.





Мужчина проник в гости через балкон. Ханна узнала визитёра — это был 36-летний Анхель Мойрес Родригес-Гомес, который живёт в том же доме. Она не была знакома с ним лично, но, по словам Ханны, он долгое время странно смотрел на неё.

Визит Анхеля напугал Ханну, поэтому она покинули квартиру, укрывшись у соседки. От нее женщина и вызвала полицию.

Мужчину задержали и предъявили ему целый ряд обвинений. Однако через какое-то время его выпустили под залог, что очень возмутило Ханну.

Фото: forexindonesia.info

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